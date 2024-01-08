Реклама
Прямой эфир
Политика
В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,3 млн подписей
Мир
Кулеба заявил об отсутствии требований союзников о замораживании конфликта с РФ
Армия
ВС РФ нанесли удар ракетным комплексом «Кинжал» по объектам ВПК Украины
Мир
Экс-замминистра обороны Украины заподозрили в растрате $25 млн
Происшествия
Пасечник сообщил о внештатном сходе авиационного боеприпаса в ЛНР
Мир
СМИ указали на тупик в отношениях США и Турции из-за вопроса расширения НАТО
Армия
Пушилин напомнил Зеленскому об успехах России в СВО
Мир
В Киеве заявили об отсутствии плана на случай прекращения финансовой помощи ЕС
Мир
Пленный солдат ВСУ рассказал о массовой мобилизации на Украине алкозависимых
Общество
Более тысячи детей из Белгорода отправят в школьные лагеря в регионах
Мир
СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге и Запорожье
Общество
Пушилин призвал к освобождению исторически русских Одессы и Николаева
Общество
Сдачу нормативов ГТО в российских школах предложили сделать обязательной
Общество
На выставке «Россия» стартовал День Севастополя
Происшествия
В ДТП на Урале пострадали пятеро детей

События недели в фотографиях: Новый год, аномальный холод в Москве и землетрясение в Японии

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Мир отпраздновал Новый год. Для жителей Центральной России 2024-й начался с сильных морозов. Что еще интересного случилось за последнюю неделю в стране и мире — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Ночь на 3 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. Согласно данным Гидрометцентра, температура в столице опустилась до -24,5 °C
На весь экран
Фото: AP/Hiro Komae

В Японии произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава. Число погибших в результате стихийного бедствия достигло 161 человека. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте разрушенных зданий

На весь экран
Фото: REUTERS/Issei Kato

В токийском аэропорту Ханэда 2 января произошло столкновение самолета авиакомпании Japan Airlines с бортом береговой охраны Японии. Самолет следовал из Саппоро в Токио. На его борту находились 367 пассажиров и 12 членов экипажа, которые были успешно эвакуированы

На весь экран
Фото: REUTERS/Mohamed Azakir

В шиитском пригороде Дахия ливанской столицы произошел взрыв. По данным СМИ, был подорван офис ХАМАС. В результате произошедшего погибли четыре человека

На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu

Несколько взрывов прогремело 3 января в провинции Керман на юго-востоке Ирана. Теракт произошел в годовщину смерти иранского военного деятеля Касема Сулеймани недалеко от места его захоронения. В результате погибло более 100 человек

На весь экран
Фото: агентство городских новостей «Москва»
В Москве на одной из трансформаторных подстанций вспыхнул пожар. Возгорание произошло в четверг, 4 января
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024