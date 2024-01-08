События недели в фотографиях: Новый год, аномальный холод в Москве и землетрясение в Японии

Мир отпраздновал Новый год. Для жителей Центральной России 2024-й начался с сильных морозов. Что еще интересного случилось за последнюю неделю в стране и мире — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Ночь на 3 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. Согласно данным Гидрометцентра, температура в столице опустилась до -24,5 °C
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Фото: AP/Hiro Komae
В Японии произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава. Число погибших в результате стихийного бедствия достигло 161 человека. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте разрушенных зданий
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Фото: REUTERS/Issei Kato
В токийском аэропорту Ханэда 2 января произошло столкновение самолета авиакомпании Japan Airlines с бортом береговой охраны Японии. Самолет следовал из Саппоро в Токио. На его борту находились 367 пассажиров и 12 членов экипажа, которые были успешно эвакуированы
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Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
В шиитском пригороде Дахия ливанской столицы произошел взрыв. По данным СМИ, был подорван офис ХАМАС. В результате произошедшего погибли четыре человека
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Фото: Getty Images/Anadolu
Несколько взрывов прогремело 3 января в провинции Керман на юго-востоке Ирана. Теракт произошел в годовщину смерти иранского военного деятеля Касема Сулеймани недалеко от места его захоронения. В результате погибло более 100 человек
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Фото: агентство городских новостей «Москва»
В Москве на одной из трансформаторных подстанций вспыхнул пожар. Возгорание произошло в четверг, 4 января
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
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