События недели в фотографиях: Новый год, аномальный холод в Москве и землетрясение в Японии

События недели в фотографиях: Новый год, аномальный холод в Москве и землетрясение в Японии 2024-01-08T11:04:44+03:00 2024-01-08T11:04:44+03:00 2024-01-08T11:04:44+03:00 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни

8 января 2024, 13:41 0