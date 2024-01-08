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«Оппенгеймер» получил «Золотой глобус» в номинации за лучший драматический фильм

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана получил награду «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм». Результаты 81-й церемонии награждения, которая прошла 7 января в Лос-Анджелесе, опубликованы на официальном сайте премии.

Кроме того, французская лента «Анатомия падения» получила «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В данной категории фильм соперничал с такими работами, как «Прошлые жизни» (США), «Опавшие листья» (Финляндия, Германия), «Я — капитан» (Италия, Бельгия, Франция), «Снежное братство» (Испания) и «Зона интересов» (США, Великобритания и Польша).

Еще одного «Золотого глобуса» картина была удостоена за лучший сценарий. Награду за него получили режиссер Жюстин Трие и сценарист Артур Арари.

В номинации «Лучшая комедия/мюзикл» награду получил фильм «Бедные-несчастные» режиссера Йоргоса Лантимоса.

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Ранее в этот день «Золотой глобус» получили актеры Эмма Стоун и Киллиан Мерфи, а также Нолан за режиссерскую работу.

Стоун получила награду в категории «Лучшая женская роль в комедии/мюзикле» за роль Беллы Бакстер в фильме «Бедные-несчастные». Киллиану Мерфи вручили «Золотой глобус» за лучшую мужскую драматическую роль в «Оппенгеймере». В свою очередь, Нолан удостоился премии в категории «Лучший режиссер».

Награды также получили ​​Марго Робби («Барби»), Натали Портман («Май декабрь»), Дженнифер Лоуренс («Без обид») и другие звезды.

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