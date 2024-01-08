Эмма Стоун, Киллиан Мерфи и Кристофер Нолан получили «Золотой глобус»
Эмма Стоун, Киллиан Мерфи и Кристофер Нолан получили премию «Золотой глобус», 81-я церемония прошла 7 января в Лос-Анджелесе.
Эмма Стоун получила награду в категории «Лучшая женская роль в комедии/мюзикле» за роль Беллв Бакстер в фильме «Бедные-несчастные».
Киллиану Мерфи вручили «Золотой глобус» за лучшую мужскую драматическую роль в «Оппенгеймере». В свою очередь, режиссер фильма Кристофер Нолан удосился премии в категории «Лучший режиссер».
Награды также получили Марго Робби («Барби»), Натали Портман («Май, декабрь»), Дженнифер Лоуренс («Без обид») и другие звезды.
Ранее в этот день сообщалось, что актер Роберт Дауни-младший получил «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в «Оппенгеймере».