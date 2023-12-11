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Названы номинанты на «Золотой глобус – 2024»

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Фото: Getty Images/Penske Media/Michael Buckner
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Голливудская ассоциация иностранной прессы 11 декабря назвала претендентов на получение 81-й кинопремии «Золотой глобус». Победителей объявят 7 января.

Больше всего наград могут получить фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». Так, у «Барби» девять номинаций, у «Оппенгеймера» — восемь.

Лучший фильм (драма):

  • «Анатомия падения»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Маэстро»
  • «Оппенгеймер»
  • «Прошлые жизни»
  • «Зона интересов»

Лучший фильм (мюзикл или комедия):

  • «Air: Большой прыжок»
  • «Американское чтиво»
  • «Барби»
  • «Оставленные»
  • «Май, декабрь»
  • «Бедные-несчастные»

Лучший сериал (драма):

  • «1923»
  • «Корона»
  • «Дипломат»
  • «Одни из нас»
  • «Утреннее шоу»
  • «Наследники»

Лучший сериал (мюзикл или комедия):

  • «Начальная школа «Эббот»
  • «Барри»
  • «Медведь»
  • «Служба присяжного»
  • «Убийство в одном здании»
  • «Тед Лассо»

Лучший режиссер:

  • Брэдли Купер («Маэстро»)
  • Грета Гервиг («Барби»)
  • Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)
  • Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
  • Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)
  • Селин Сон («Прошлые жизни»)

С полным перечнем номинаций можно ознакомиться на портале CBS News.

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«Номинанты «Золотого глобуса» — естественное продолжение грандиозного флешмоба под названием «Барбигеймер». И мы видим, как в номинации «Лучшая драма» блокбастер Кристофера Нолана царственно возвышается над конкурентами, а в «Лучшей комедии» практически нет конкурентов у «Барби». Не очень понятно, есть ли тут хоть какая-то интрига, несмотря на присутствие среди номинантов очень сильных картин, лауреатов главных фестивалей и лидеров критических мнений. Среди них победитель Канн «Анатомия падения», шедевр Скорсезе «Убийцы цветочной луны», лауреат Венеции «Бедные-несчастные», — прокомментировал обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев.

Он отметил, что похожая ситуация сложилась и в телевизионных номинациях.

«Трудно побороть шоу «Начальная школа «Эббот» среди комедий, а лучшим драматическим сериалом, вероятно, будут «Наследники». Как «Золотой глобус» собирается при таком безальтернативном раскладе возвращать аудиторию и авторитет — большая загадка. Но, возможно, ближе к церемонии будут инфоповоды, которые всё же заставят миллионы зрителей смотреть трансляцию», — предположил он.

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