Названы номинанты на «Золотой глобус – 2024»

Голливудская ассоциация иностранной прессы 11 декабря назвала претендентов на получение 81-й кинопремии «Золотой глобус». Победителей объявят 7 января.

Больше всего наград могут получить фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». Так, у «Барби» девять номинаций, у «Оппенгеймера» — восемь.

Лучший фильм (драма):

«Анатомия падения»

«Убийцы цветочной луны»

«Маэстро»

«Оппенгеймер»

«Прошлые жизни»

«Зона интересов»

Лучший фильм (мюзикл или комедия):

«Air: Большой прыжок»

«Американское чтиво»

«Барби»

«Оставленные»

«Май, декабрь»

«Бедные-несчастные»

Лучший сериал (драма):

«1923»

«Корона»

«Дипломат»

«Одни из нас»

«Утреннее шоу»

«Наследники»

Лучший сериал (мюзикл или комедия):

«Начальная школа «Эббот»

«Барри»

«Медведь»

«Служба присяжного»

«Убийство в одном здании»

«Тед Лассо»

Лучший режиссер:

Брэдли Купер («Маэстро»)

Грета Гервиг («Барби»)

Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)

Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)

Селин Сон («Прошлые жизни»)

С полным перечнем номинаций можно ознакомиться на портале CBS News.

«Номинанты «Золотого глобуса» — естественное продолжение грандиозного флешмоба под названием «Барбигеймер». И мы видим, как в номинации «Лучшая драма» блокбастер Кристофера Нолана царственно возвышается над конкурентами, а в «Лучшей комедии» практически нет конкурентов у «Барби». Не очень понятно, есть ли тут хоть какая-то интрига, несмотря на присутствие среди номинантов очень сильных картин, лауреатов главных фестивалей и лидеров критических мнений. Среди них победитель Канн «Анатомия падения», шедевр Скорсезе «Убийцы цветочной луны», лауреат Венеции «Бедные-несчастные», — прокомментировал обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев.

Он отметил, что похожая ситуация сложилась и в телевизионных номинациях.

«Трудно побороть шоу «Начальная школа «Эббот» среди комедий, а лучшим драматическим сериалом, вероятно, будут «Наследники». Как «Золотой глобус» собирается при таком безальтернативном раскладе возвращать аудиторию и авторитет — большая загадка. Но, возможно, ближе к церемонии будут инфоповоды, которые всё же заставят миллионы зрителей смотреть трансляцию», — предположил он.