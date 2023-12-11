Названы номинанты на «Золотой глобус – 2024»
Голливудская ассоциация иностранной прессы 11 декабря назвала претендентов на получение 81-й кинопремии «Золотой глобус». Победителей объявят 7 января.
Больше всего наград могут получить фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». Так, у «Барби» девять номинаций, у «Оппенгеймера» — восемь.
Лучший фильм (драма):
- «Анатомия падения»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Маэстро»
- «Оппенгеймер»
- «Прошлые жизни»
- «Зона интересов»
Лучший фильм (мюзикл или комедия):
- «Air: Большой прыжок»
- «Американское чтиво»
- «Барби»
- «Оставленные»
- «Май, декабрь»
- «Бедные-несчастные»
Лучший сериал (драма):
- «1923»
- «Корона»
- «Дипломат»
- «Одни из нас»
- «Утреннее шоу»
- «Наследники»
Лучший сериал (мюзикл или комедия):
- «Начальная школа «Эббот»
- «Барри»
- «Медведь»
- «Служба присяжного»
- «Убийство в одном здании»
- «Тед Лассо»
Лучший режиссер:
- Брэдли Купер («Маэстро»)
- Грета Гервиг («Барби»)
- Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)
- Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
- Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)
- Селин Сон («Прошлые жизни»)
С полным перечнем номинаций можно ознакомиться на портале CBS News.
«Номинанты «Золотого глобуса» — естественное продолжение грандиозного флешмоба под названием «Барбигеймер». И мы видим, как в номинации «Лучшая драма» блокбастер Кристофера Нолана царственно возвышается над конкурентами, а в «Лучшей комедии» практически нет конкурентов у «Барби». Не очень понятно, есть ли тут хоть какая-то интрига, несмотря на присутствие среди номинантов очень сильных картин, лауреатов главных фестивалей и лидеров критических мнений. Среди них победитель Канн «Анатомия падения», шедевр Скорсезе «Убийцы цветочной луны», лауреат Венеции «Бедные-несчастные», — прокомментировал обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев.
Он отметил, что похожая ситуация сложилась и в телевизионных номинациях.
«Трудно побороть шоу «Начальная школа «Эббот» среди комедий, а лучшим драматическим сериалом, вероятно, будут «Наследники». Как «Золотой глобус» собирается при таком безальтернативном раскладе возвращать аудиторию и авторитет — большая загадка. Но, возможно, ближе к церемонии будут инфоповоды, которые всё же заставят миллионы зрителей смотреть трансляцию», — предположил он.