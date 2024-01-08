Роберт Дауни-младший получил «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана

Американский актер Роберт Дауни-младший удостоен премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. Церемония награждения проходила 7 января в прямом эфире из отеля Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, трансляция велась на CBS.

Критики высоко оценили работу актера в фильме «Оппенгеймер», в котором показана жизнь руководителя американских секретных разработок ядерного оружия в годы Второй мировой войны.

Вместе с Дауни-младшим за статуэтку в этой номинации боролись Райан Гослинг («Барби»), Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»), Чарльз Мелтон («Май декабрь»), Уильям Дефо («Бедняги») и Марк Руффало («Бедняги»).

Кроме того, стало известно, что «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в телесериале получил Мэттью Макфадьен за работу в «Наследии».

Ранее, 11 декабря, голливудская ассоциация иностранной прессы назвала претендентов на получение 81-й кинопремии «Золотой глобус». У фильма «Барби» было девять номинаций, у «Оппенгеймера» — восемь.

Как отметил обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев, «номинанты «Золотого глобуса» — естественное продолжение грандиозного флешмоба под названием «Барбигеймер». По его словам, в номинации «Лучшая драма» блокбастер Кристофера Нолана царственно возвышается над конкурентами, а в «Лучшей комедии» практически нет конкурентов у «Барби».