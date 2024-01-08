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На Украине сообщили о гибели пилота МиГ-29 с позывным Голубой шлем

«Страна.ua»: на Украине погиб пилот МиГ-29 с позывным Голубой шлем
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Фото: t.me/stranaua
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Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным Голубой шлем погиб во время полета. Об этом 7 января сообщило издание «Страна.ua».

«На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet (Голубой шлем. — Ред.)», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

По информации украинских журналистов, власти Украины эту информацию пока что официально не подтвердили. Отмечается, что украинского пилота звали Владислав, ему было 23 года.

Также не раскрываются обстоятельства гибели пилота, однако издание своим последним сообщением в публикации связало смерть Владислава с сообщением Министерства обороны России об уничтожении в конце декабря украинского истребителя МиГ-29.

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Ранее, 6 декабря, сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 в ДНР и Запорожской области. Также были уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской области, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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