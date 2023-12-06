ПВО РФ за сутки сбила украинские Су-25 и МиГ-29 в ДНР и Запорожской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25. Об этом 6 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области», — сказано в заявлении ведомства.

В Минобороны отметили, что также были уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской области, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM.

Накануне, 5 декабря, в оборонном ведомстве сообщили, что российские средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и один вертолет Ми-8 за сутки в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской области. Кроме того, было уничтожено 74 беспилотника.

До этого, 29 ноября, средства ПВО России сбили украинский самолет Су-25 в районе Новооленовки в ДНР. Кроме того, истребительная авиация РФ сбила самолет МиГ-29 противника у населенного пункта Межевое.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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