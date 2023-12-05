Реклама
Прямой эфир
Мир
В ВОЗ заявили о стремительном ухудшении ситуации в секторе Газа
Общество
Умерла актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова
Мир
В Италии проходит национальная забастовка работников здравоохранения
Мир
Число пострадавших на Западном берегу Иордана с начала эскалации достигло 3,2 тыс.
Армия
Российские ПВО сбили два самолета МиГ-29 ВСУ за сутки
Политика
Комитет Совфеда поддержал базовый закон «О занятости населения в России»
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Брянской области
Мир
Летевший из Москвы в Термез борт сел в Актобе из-за болезни пассажира
Происшествия
Школьница выжила после падения с пятого этажа в Карелии
Экономика
В МИДе отметили провал политики Запада по потолку цен на нефть из России
Мир
Лавров призвал к созданию Каспийского совета
Мир
ОДКБ заявила о недопустимости размещения по ее периметру систем вооружений
Общество
Собянин сообщил о запуске в Москве 10 новых маршрутов городского транспорта
Пресс-релизы
Достижения отрасли медицины представили на конгрессе «Национальное здравоохранение 2023»
Сюжет:

Российские ПВО сбили два самолета МиГ-29 ВСУ за сутки

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета МиГ-29 за сутки. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве также сообщили, что уничтожен один военный вертолет ВСУ — Ми-8.

«Средствами ПВО в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Березнеговатое Николаевской области, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области», — говорится в сообщении МО в Telegram-канале.

Кроме того, были сбиты 74 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах населенных пунктов Сергеевка Луганской Народной Республики (ЛНР), Ялынское, Горловка, Спорное Донецкой Народной Республики (ДНР), Токмак и Чубаревка Запорожской области, Новая Каховка и Ивановка Херсонской области, а также противорадарная ракета HARM.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 547 самолетов, 257 вертолетов, 9465 беспилотных летательных аппаратов, а также 442 зенитных ракетных комплекса, заключили в ведомстве.

«МиГ» настал: пилотам палубных истребителей добавят виртуальности
Новая система отображения информации поможет лётчикам в бою и учёбе

Ранее, 1 декабря, российскими ПВО были сбиты вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 украинских воздушных сил. Кроме того, российские военнослужащие перехватили две ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

До этого, 29 ноября, российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в районе Новооленовки в ДНР. Кроме того, истребительная авиация России сбила самолет МиГ-29 противника у населенного пункта Межевое в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023