Российские ПВО сбили два самолета МиГ-29 ВСУ за сутки

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета МиГ-29 за сутки. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве также сообщили, что уничтожен один военный вертолет ВСУ — Ми-8.

«Средствами ПВО в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Березнеговатое Николаевской области, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области», — говорится в сообщении МО в Telegram-канале.

Кроме того, были сбиты 74 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах населенных пунктов Сергеевка Луганской Народной Республики (ЛНР), Ялынское, Горловка, Спорное Донецкой Народной Республики (ДНР), Токмак и Чубаревка Запорожской области, Новая Каховка и Ивановка Херсонской области, а также противорадарная ракета HARM.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 547 самолетов, 257 вертолетов, 9465 беспилотных летательных аппаратов, а также 442 зенитных ракетных комплекса, заключили в ведомстве.

Ранее, 1 декабря, российскими ПВО были сбиты вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 украинских воздушных сил. Кроме того, российские военнослужащие перехватили две ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

До этого, 29 ноября, российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в районе Новооленовки в ДНР. Кроме того, истребительная авиация России сбила самолет МиГ-29 противника у населенного пункта Межевое в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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