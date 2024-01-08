Су-34 ВКС РФ нанесли удар по укрепрайону ВСУ на краснолиманском направлении

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесли удар по укрепрайону и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 8 января сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня выполнили боевой вылет. Нанесли удар по укрепрайону противника. Все поставленные задачи были выполнены», — рассказал пилот Су-34.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Отмечается, что удар был нанесен авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносит точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Как указали в военном ведомстве, многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС РФ и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.

Ранее, 4 января, российский Су-34 авиабомбой уничтожил украинский пункт управления на направлении Сватово – Кременная.

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