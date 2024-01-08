Патриарх Кирилл заявил о замене христианства на Западе другой религией

Христианство на теряющем веру Западе сменяется другой религией. Об этом заявил 7 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после рождественской вечерни в храме Христа Спасителя.

«Происходящее сегодня в России — это очень сильный сигнал всему миру, особенно западному миру, богатому, комфортному, но теряющему веру настолько, что место христиан занимают сегодня представители другой монотеистической религии», — сказал он.

Кроме того, по словам патриарха, на месте закрытых христианских храмов часто там появляются рестораны и другие «увеселительные заведения». При этом в России, наоборот, сейчас можно наблюдать почти «чудесные» изменения в церковной жизни.

«Строятся новые храмы, реставрируются храмы старинные, и всё это сопровождается обновлением нашей духовной жизни, ведь храмы наполняются народом», — заявил патриарх Кирилл.

7 января патриарх Кирилл также поздравил христиан с Рождеством. Он отметил, что каждый христианин призван нести в себе отблеск, солнце правды Христа. По его словам, этот свет так освещает жизнь, что позволяет видеть путь, ведущий к спасению. Однако он призвал не забывать, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо этого божественного света и не заметить его.

Патриарх Московский и всея Руси пожелал, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил «просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества», чтобы люди делились друг с другом этим «немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви».