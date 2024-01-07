Пожар произошел в жилом доме в Красностуденческом проезде в Москве
Пожар произошел в жилом доме в Красностуденческом проезде в Москве. Об этом 7 января сообщил источник «Известий».
По предварительной информации, пострадавших нет. На кадрах видно, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома было сильное задымление. Пожарные уже прибыли на место происшествия и занимаются ликвидацией возгорания.
Ранее в этот же день сообщалось, что в здании цирка в Ростове-на-Дону на Буденновском проспекте произошел пожар. Отмечалось, что возгорание произошло в гримерном помещении на площади 5 кв. м. В тушении были задействованы 14 единиц техники и 47 специалистов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, эвакуировали 25 посетителей и 12 человек персонала.