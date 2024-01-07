В цирке в Ростове-на-Дону произошел пожар

В здании цирка в Ростове-на-Дону произошел пожар, сообщили в главном управлении МЧС России по Ростовской области в воскресенье, 7 января.

По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу: проспект Буденновский, 45, поступило в дежурную службу в 16:55. Отмечается, что возгорание произошло в гримерном помещении на площади 5 кв. м.

«В 16:57 ликвидировано открытое горение. В 17:20 пожар полностью ликвидирован», — говорится в публикации в Telegram.

В тушении были задействованы 14 единиц техники и 47 специалистов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, эвакуировали 25 посетителей и 12 человек персонала, добавили в пресс-службе МЧС.

Ранее, 25 декабря, в торговом центре в Санкт-Петербурге, где находится строительный магазин «Леруа Мерлен», произошел пожар. Сотрудников гипермаркета эвакуировали до прибытия пожарных подразделений. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места происшествия. На них видно, что огонь вспыхнул в торговом зале.