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В цирке в Ростове-на-Дону произошел пожар

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Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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В здании цирка в Ростове-на-Дону произошел пожар, сообщили в главном управлении МЧС России по Ростовской области в воскресенье, 7 января.

По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу: проспект Буденновский, 45, поступило в дежурную службу в 16:55. Отмечается, что возгорание произошло в гримерном помещении на площади 5 кв. м.

«В 16:57 ликвидировано открытое горение. В 17:20 пожар полностью ликвидирован», — говорится в публикации в Telegram.

В тушении были задействованы 14 единиц техники и 47 специалистов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, эвакуировали 25 посетителей и 12 человек персонала, добавили в пресс-службе МЧС.

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