В Санкт-Петербурге загорелся магазин «Леруа Мерлен»
Пожар начался утром 25 декабря в торговом центре, где находится строительный магазин «Леруа Мерлен», в Санкт-Петербурге, на проспекте Буденного в Красносельском районе.
«В торговом здании происходит горение, площадь уточняется. Подан дополнительный номер 1БИС», — сказано в сообщении МЧС.
Как отмечается, сотрудников гипермаркета эвакуировали до прибытия пожарных подразделений.
Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места происшествия. На них видно, что огонь вспыхнул в торговом зале.
К тушению пожара привлечены шесть единиц техники и 28 сотрудников МЧС. Причины возгорания выясняются.
Накануне в Невском районе Санкт-Петербурга, на улице Складской, дом 4/7, загорелся ангар. Возгорание ликвидировали шесть единиц техники МЧС и 27 пожарных. Позднее сообщалось, что пожар локализовали на 450 кв. м. Сведений о пострадавших не было.