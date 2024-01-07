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Суздаль передал Кирову символ новогодней столицы России

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В Суздале 7 января передали Кирову символ новогодней столицы России. В этом году город отмечает свой 650-й день рождения.

Отмечается, что на торжественной церемонии состоялась передача хрустальной снежинки, которая является символом проекта.

«Сегодня мы завершаем наш двухнедельный марафон, когда Суздаль принимал гостей, каждый день подтверждая свой статус новогодней столицы. Принимал гостей со всей страны. И сегодня мы очень рады, что передаем эстафету новогодней столицы нашим друзьям, замечательному историческому городу, который тоже юбиляр в этом году, городу Кирову, который отмечает в этом году свое 650-летие», — сказала мэр Суздаля Алиса Бирюкова, передав символ мэру Кирова Вячеславу Симакову.

Обычно праздничный марафон проходит с конца декабря и до самого Рождества, во время которого организованы разнообразные мероприятия, ярмарки, концерты, мастер-классы и народные гулянья.

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Ранее, 25 декабря, корреспондент «Известий» Игорь Капориков сообщил, что Суздаль Владимирской области официально стал новогодней столицей России – 2024. Гостей ждали русские зимние забавы, ярмарки и традиционные угощения.

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