Суздаль стал новогодней столицей России

Суздаль Владимирской области официально стал новогодней столицей России – 2024. Гостей здесь ждут русские зимние забавы, ярмарки и традиционные угощения, рассказал 25 декабря корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Туристы, приехавшие в город в конце декабря, уже смогли окунуться по-настоящему в зимнюю сказку.

«Он как сказка новогодняя, российская, русская такая», — поделился впечатлениями с корреспондентом турист из Москвы Евгений.

Гостей Суздаль встречает традиционным маршрутом Золотого кольца России: здесь можно увидеть как белокаменные, так и расписные храмы и церкви, деревянные домики с резными наличниками. По словам туристов, перед ними открываются сказочные зимние пейзажи.



В 2024 году Суздаль — не только новогодняя столица России, но и главный именинник. Старинный город отмечает тысячелетний юбилей.

Дед Мороз прибыл на праздник и рассказал о своем праздничном настроении.

«Чувствую, снежка подсыпал, Суздаль праздничный, красивый, нарядный», — отметил он.

Гостям праздника организаторы предлагают кататься на санках или санях, а самые смелые смогут подняться в небо на аэростате или проехать на снегоходах по ледяной реке Каменке.

Основные торжества проходят на старинной торговой площади города Суздаля, где начали работу сувенирные ярмарки.

«Это сбитень. А какие щи у нас из печи, стоят, томятся!» — рассказали работники ярмарки,

Все желающие могут купить соленые грузди, варенье из огурцов и медовуху, традиционную для этих мест.

Впервые на уложенной булыжниками Красной площади Суздаля в этом году залили каток, где состоялась премьера ледового шоу. Каток — это не только место для катания, но и символ новогодней столицы.

«У нас тоже появится на льду уникальный рисунок, который будет сделан лезвиями коньков. Мы соберем вот эти уникальные рисунки со льда и попросим гусевских мастеров сделать нам уникальную хрустальную снежинку», — рассказала министр культуры Владимирской области Ольга Демина.

В начале 2023 года Нижний Новгород передал титул «Новогодняя столица России – 2023» Новосибирску.

Проект «Новогодняя столица России» организован Министерством культуры России в 2012 году с целью развития событийного туризма в стране. Ранее титула «Новогодняя столица России» были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.