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Нижний Новгород передал титул новогодней столицы России Новосибирску

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Нижний Новгород передал титул «Новогодняя столица России – 2023» Новосибирску. Торжественная церемония состоялась 9 января на Нижегородской ярмарке, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На праздничном мероприятии глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил символ — филигранную снежинку — вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой.

«Сегодня мы передаем это почетное звание Новосибирску, и это особенно символично, поскольку наши города очень похожи. Фактически новогодняя эстафета переходит к такому же крупному промышленному и образовательному центру, как Нижний Новгород, где живет много активных и интересных людей», — сказал Шалабаев.

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Терешкова, в свою очередь, заявила, что передача титула является знаковой для развития туризма. Она поблагодарила нижегородцев за встречу и пригласила жителей города в гости в следующем году.

«Лично я увезу из Нижнего ощущения тепла, доброты и воспоминания о той сказочной атмосфере, которую организаторы создали и подарили жителям и всем гостям города. Мы ждем нижегородцев в следующем году у себя в гостях. Надеемся, что тоже сможем всех приятно удивить», — сказала вице-мэр Новосибирска.

В центре Нижнего Новгорода прошел фестиваль «Новогодняя столица России». После него состоялось новогоднее ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» от режиссера и фигуристки Татьяны Навки. Декорациями для шоу стал ярмарочный дом со световой проекцией. Главную роль в постановке исполнила фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Напомним, что праздничная программа «Новогодней столицы России – 2022» стартовала в Нижнем Новгороде 11 декабря с парада сказочных героев по улице Большой Покровской. В рамках фестиваля было показано несколько ледовых шоу: гала-концерт на ярмарке и «Щелкунчик» от режиссера Ильи Авербуха, «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица» от Татьяны Навки. На главной улице города прохожих в течение месяца развлекали уличные театры.

Главная площадка фестиваля — Нижегородская ярмарка — будет работать в прежнем праздничном формате еще около 10 дней. Ярмарочный каток будет открыт до марта.

Проект «Новогодняя столица России» организован Министерством культуры России в 2012 году с целью развития событийного туризма в стране. Ранее титула «Новогодняя столица России» были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.

Ранее, 8 января, сообщалось, что поезд Деда Мороза прибыл на Витебский вокзал Петербурга. На перроне собрались десятки детей и родителей. Дед Мороз и Снегурочка поприветствовали ребят и поздравили их с Новым годом. Торжественное событие посетил вице-губернатор Борис Пиотровский. Праздничный состав выдвинулся из Великого Устюга 5 января. За четыре дня поезд побывал в 30 городах России.

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