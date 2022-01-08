Поезд Деда Мороза прибыл из Великого Устюга в Санкт-Петербург

Поезд Деда Мороза прибыл на Витебский вокзал Петербурга. На перроне собрались десятки детей и родителей, сообщает телеканал «Известия». Дед Мороз и Снегурочка поприветствовали ребят и поздравили их с Новым годом. Торжественное событие посетил вице-губернатор Борис Пиотровский. Праздничный состав выдвинулся из Великого Устюга 5 января. За четыре дня поезд побывал в 30 городах России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.