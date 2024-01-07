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Патриарх Кирилл поздравил космонавтов на МКС с Рождеством

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Фото: РПЦ
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 7 января, поздравил космонавтов на Международной космической станции (МКС) с Рождеством Христовым и поблагодарил их за труд.

«Хотел бы сердечно поздравить вас с праздником, который мы сейчас все отмечаем», — сказал он.

Патриарх поделился, что Рождество торжественно отмечают по всей территории РФ, но больше его тронуло празднование в Москве. По его словам, присутствует много молодежи и детей, чувствуется духовное возрождение народа государства. Когда укрепляется дух, то укрепляется всё, а победы России всегда были связаны с силой духа, уточнил Патриарх Московский и всея Руси.

«Ваш пример является очень важным, потому что вы — олицетворение сильных людей. Это очень важно для нашей молодежи. Для меня и радость, и честь общаться с вами и выразить слова благодарности и признательности за ваш подвиг», — обратился патриарх к космонавтам.

Они, в свою очередь, также поздравили его с праздником и поблагодарили за теплые слова. Кроме того, космонавты подчеркнули, что Россия всегда в самые тяжелые времена объединялась и из всех сложных ситуаций выходила более сильной и сплоченной.

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7 января патриарх Кирилл также поздравил христиан с Рождеством. Он отметил, что каждый христианин призван нести в себе отблеск, солнце правды Христа. По его словам, этот свет так освещает жизнь, что позволяет видеть путь, ведущий к спасению. Однако он призвал не забывать, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо этого божественного света и не заметить его.

Патриарх Московский и всея Руси пожелал, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил «просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества», чтобы люди делились друг с другом этим «немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви».

Кроме того, в этот же день патриарх посетил Патриаршую рождественскую елку в зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. У входа его встретили дети, которые поздравили с праздником, а после этого патриарх прошел в зал, где выступил с речью. Патриарх Кирилл рассказал, что настоящим счастьем для человека является только то, что постоянно присутствует в нем самом и дает такое состояние души, которое невозможно ни на что поменять. Кроме того, он обратил внимание, что добро спасет мир и сделает счастливым каждого, кто будет его совершать.

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