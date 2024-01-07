Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ планирует провести в 2024 году семь пусков МБР
Мир
Экс-прокурор Украины оценил потери ВСУ в 500 тыс. человек
Общество
Более 1,4 млн человек приняли участие в праздновании Рождества в России
Мир
Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о «крещении огнем» в случае любой провокации
Армия
Российская ПВО сбила второй за день украинский беспилотник в Брянской области
Мир
В Германии назвали бессильной украинскую ПВО против российских крылатых ракет
Спорт
Российский теннисист Рублев выиграл турнир ATP в Гонконге
Мир
Захарова предложила премьеру Италии вместо создания армии ЕС задуматься о беженцах
Мир
Politico указала на возможное назначение Орбана на пост главы Евросовета
Происшествия
Рэпера Sir-J больше недели ищут в Подмосковье
Мир
В Израиле готовы урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическими способами
Мир
Россиянин погиб в ДТП с автобусом на Шри-Ланке
Общество
Дело о покушении на убийство возбудили после взрыва в кальянной в Домодедово
Спорт
Шахматист Магнус Карлсен отказался участвовать в турнире претендентов
Общество
Режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь умер в 84 года

Минобороны РФ планирует провести в 2024 году семь пусков МБР

Минобороны: РВСН в 2024 году планируют провести семь пусков МБР
0
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2024 году планируют осуществить семь учебных и испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом 7 января сообщили в Минобороны РФ.

«В этом году РВСН планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет. За последние пять лет РВСН в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооруженными силами РФ провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет», — отметили в ведомстве. Текст сообщения приводят «РИА Новости».

«Ядерная триада сдерживания»: что известно о ракетах «Ярс» и «Синева»
ВС РФ провели тренировочный пуск по полигону Кура

До этого, 2 января, в Минобороны РФ сообщили, что в Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение мобильной группировки с ракетных комплексов «Тополь» на новейшие МБР «Ярсы».

19 декабря редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской МБР «Ярс». Он уточнил, что основная их масса мобильна, кроме того, ракетный комплекс несет от трех до шести боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из которых будет нацелен на свою цель.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024