Минобороны РФ планирует провести в 2024 году семь пусков МБР
Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2024 году планируют осуществить семь учебных и испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом 7 января сообщили в Минобороны РФ.
«В этом году РВСН планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет. За последние пять лет РВСН в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооруженными силами РФ провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет», — отметили в ведомстве. Текст сообщения приводят «РИА Новости».
До этого, 2 января, в Минобороны РФ сообщили, что в Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение мобильной группировки с ракетных комплексов «Тополь» на новейшие МБР «Ярсы».
19 декабря редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской МБР «Ярс». Он уточнил, что основная их масса мобильна, кроме того, ракетный комплекс несет от трех до шести боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из которых будет нацелен на свою цель.