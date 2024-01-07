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В Ростовской области найден клад с монетами Петровской эпохи

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Фото: azovmuseum.ru
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Археологи Азовского музея-заповедника в Ростовской области, на территории которого в XIV веке находился золотоордынский город Азак, обнаружили во время раскопок клад из 24 серебряных монет ранней Петровской эпохи. Как рассказал 7 января кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский, такая сумма ранее составляла полугодовую подать на одного крестьянина.

«В углубленном жилище XVIII века рядом с печкой под фрагментом керамики были завернуты в тряпочку 24 серебряные монеты — копейки петровского времени, <...> так называемая чешуя, <...> это еще по архаической технологии, их делали овальной формы. Сначала вытягивали проволоку, потом проволоку делили на кусочки, плющили и чеканили монету», — сообщил Масловский в комментарии ТАСС.

Также ученый отметил, что среди крупных находок в Азове помимо клада было обнаружено необычное погребение кота, которого подхоронили к хозяину после смерти. Также археологи обнаружили оборонительную линию I века н. э. со рвом и частоколом, что теперь дает им возможность произвести реконструкцию происходивших в регионе исторических событий.

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Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице во время раскопок на Большой Татарской улице археологи обнаружили фрагменты фарфоровой посуды XVIII–XIX веков. Он уточнил, что раскопки велись в месте, где раньше располагалась Татарская слобода.

До этого, в ноябре, в городе Печоры Псковской области археологи нашли уникальную коллекцию монет XVII–XIX веков. Исследуя культурный слой на улице Псковской были обнаружены серебряные копейки, выпущенные на Московском и Псковском денежных дворах при Михаиле Федоровиче Романове.

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