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Собянин рассказал об уникальной находке московских археологов в Замоскворечье

Собянин: археологи обнаружили в центре Москвы посуду XVIII–XIX веков
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Фото: официальный сайт мэра Москвы
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В Москве во время раскопок на Большой Татарской улице археологи обнаружили фрагменты фарфоровой посуды XVIII–XIX веков. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 7 января.

Он уточнил, что раскопки велись в месте, где раньше располагалась Татарская слобода.

По словам Собянина, из найденных разрозненных кусочков реставраторам удалось восстановить целую коллекцию чайного и столового фарфора. Как указал мэр, коллекция включает в себя изделия как небольших заводов Российской империи, так и крупных и известных — Кузнецовского и братьев Корниловых, а также предметы, произведенные на фабрике Гарднера. Кроме того, есть и фрагменты китайского фарфора начала XVIII века.

«Благодаря находкам можно представить, как накрывали праздничный стол жители Замоскворечья больше 150 лет назад», — отметил градоначальник в своем Telegram-канале.

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В конце декабря Собянин рассказал, что в Москве за последние 12 лет археологи обнаружили более 100 тыс. исторических артефактов. Он добавил, что общая площадь археологических работ составила 9962 кв. м, работы велись более чем на 600 площадках.

В сентябре во время археологических работ на месте будущего делюкс-квартала в Замоскворечье ученые обнаружили клад — монеты XV–XVI веков эпохи Ивана Грозного и его предков.

Помимо клада с монетами археологи обнаружили также набор посуды второй половины XVIII века производителя, известного и по сей день? — Villeroy & Boch. В найденный набор посуды входят разные типы керамики, фаянса, фарфора. Эта находка относится к другому периоду истории Татарской слободы.

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