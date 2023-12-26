В Москве за 12 лет обнаружили свыше 100 тыс. артефактов
В Москве за последние 12 лет археологи обнаружили более 100 тыс. исторических артефактов. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Общая площадь археологических работ составила 9962 кв. м, работы велись более чем на 600 площадках, уточняет RT.
«Чтобы извлечь из-под земли старинные клады, ювелирные украшения, детские игрушки и многое другое, «историкам с лопатой» пришлось изучить их сантиметр за сантиметром», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».
Теперь экспертам предстоит описать и провести реставрацию находок. В отдельных случаях этот трудоемкий процесс может занимать до нескольких лет, пишет РИАМО. Затем их передадут в музеи.
Мэр заключил, что активное строительство и работы по благоустройству в Москве открывают широкое поле для деятельности историков и археологов, сообщает НСН.
В сентябре во время археологических работ на месте будущего делюкс-квартала в Замоскворечье ученые обнаружили клад — монеты XV–XVI веков эпохи Ивана Грозного и его предков.