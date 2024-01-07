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Банки РФ в 2024 году начнут возвращать украденные деньги по новым правилам

РБК: в 2024 году снятые мошенниками деньги должны вернуть через 30 дней
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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С 25 июля 2024 года в России в силу вступит новый закон, согласно которому банки будут обязаны проверять все денежные переводы клиентов и в течение 30 дней возвращать обратно клиентам деньги, украденные мошенниками. О новых правилах 7 января рассказал представитель Центробанка (ЦБ) РФ.

Цель изменений заключается в противодействии мошенническим схемам хищения средств, которые основаны на методах социальной инженерии, отметил он.

«Законом предусмотрен комплекс механизмов, которые направлены на то, чтобы стимулировать банки улучшать качество работы своих антифрод-систем», — цитирует РБК представителя ЦБ России.

Таким образом, клиенты смогут рассчитывать на полный возврат похищенных средств в том случае, если работники банка сами допустили отправку денег на занесенный в специальную базу ЦБ мошеннический счет. Или в случае, если банк не уведомил клиента о трансакции без его согласия.

Кроме того, кредитные организации по закону будут обязаны вернуть деньги в том случае, если человек потерял карту или ее использовали без его ведома, при условии, что о сообщил банку о пропаже заранее. Также с июля финансовые организации смогут блокировать переводы на подозрительные счета сроком на два дня и предупреждать об этом клиентов. За это время они обязаны будут подтвердить или отклонить совершение перевода.

Велел делиться: российским банкам предложили «скинуться» на мошенников
Эксперты сомневаются в действенности идеи

До этого, в ноябре, опрошенные «Известиями» эксперты рассказали о действиях в случае оформленного мошенниками кредита. Они отметили, что прежде всего нужно написать заявление в полицию и сообщить об этом в банк.

После, 27 декабря, Центробанк России собрал наиболее часто употребляемые при мошенничестве реплики и ключевые фразы, по которым можно распознать злоумышленников, которые хотят украсть деньги со счета. Среди лидеров оказались такие фразы, как «оформлена заявка на кредит», «сотрудник Центробанка», «специальный или безопасный счет», «идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию», «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция» и другие.

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