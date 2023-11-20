Эксперты рассказали о действиях в случае оформленного мошенниками кредита

Мошенники могут обманывать на крупные суммы, оформляя кредит без согласия граждан. Опрошенные эксперты рассказали «Известиям», что делать россиянам в таких ситуациях.

Руководитель сервиса «Кредитный помощник» (входит в группы финтех-сервисов CosmoVisa) Дмитрий Михайлов объяснил, что злоумышленники могут без ведома пострадавших оформить онлайн-займы: для этого личное участие заемщика не требуется, достаточно предоставить паспортные данные, номер телефона, электронную почту. Заявка и договор подписываются электронной подписью, к которой относится в том числе код из SMS. Банки идентифицируют клиента по внесенному в их базу номеру телефона, на который они впоследствии и направляют код для подписания кредитного договора, добавил он.

«Для получения данных мошенники используют самые разные способы. Например, у вас украли паспорт или вы его потеряли и он попал к мошенникам. Или у них могло оказаться ваше фото с раскрытым паспортом у лица, которое вы делали для регистрации в различных сервисах. Чаще всего данные появляются у мошенников с помощью фишингового сайта или различных методов социальной инженерии — например, позвонив и представившись сотрудником банка, они получили доступ к вашему личному кабинету в онлайн-банке», — сказал Михайлов.

По его словам, несанкционированный доступ только к персональным данным не столь опасен, хотя и кроет в себя некоторые риски. Для банков важна связка персональных данных и доступ к занесенному в базу банка мобильному телефону — это главный ключ к получению кредита, объяснил Михайлов.

Аналитик аналитического центра «Банки.ру» Инна Солдатенкова рассказала, что проверить, есть ли кредит, можно, запросив свою кредитную историю в Центральном каталоге кредитных историй через сайт Центробанка РФ или единый портал госуслуг.

Если мошенники оформили кредит без согласия человека, то прежде всего нужно написать заявление в полицию и сообщить об этом в банк, в котором оформлен кредит, объяснила эксперт.

«Скорее всего, там потребуется предоставить справку из полиции и все документы, которые могут подтвердить вашу непричастность к этому кредиту», — уточнила она.

В свою очередь, гендиректор юридической компании «Банкрот-Сервис» Антон Михайлов также отметил что, самый действенный способ узнать о кредитах — запросить кредитную историю в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ): организация предоставляет возможность бесплатно заказать свою кредитную историю два раза в год.

Юрист, адвокат, руководитель Юридического консультационного центра «Надежный партнер» Юлия Аксенова уточнила, что заявление о мошенничестве можно подать в любой отдел МВД.

«В заявлении необходимо указать следующее: при каких обстоятельствах вы узнали о наличии кредита, в каком размере заключен кредит и с какими организациями, указать, что деньги вами не были получены, а договор вы не заключали, указать, что в результате мошенничества был причинен ущерб, который является значительным. К заявлению в полицию необходимо приложить: распечатку кредитной истории из бюро кредитных историй, доказательства, подтверждающие доводы. После подачи заявления полиция должна выдать вам талон-уведомление о принятии заявления», — отметила эксперт.

Гендиректор «Банкрот-Сервиса» Михайлов добавил, что, связываясь в то же время с кредитором по телефону, нужно запросить форму претензии или заявления о несогласии с оформленным кредитом. Документ должны предоставить на электронную почту. Если форма претензии не будет доставлена, то необходимо написать заявление в свободной форме и отправить письмом с уведомлением в адрес кредитора, уточнил он.

«Также параллельно необходимо направить жалобу в адрес СРО (саморегулируемую организации. — Ред), в которой состоит кредитор (если это МФО — то это СРО «МиР», если банк — то пишем сразу в ЦБ), это можно сделать через электронную приемную и даст дополнительную мотивацию кредитору для скорейшего решения данного вопроса», — добавил Михайлов.

Он подчеркнул, что кредитор обязан рассмотреть заявление, за это время от заемщика могут запросить дополнительные документы, например паспорт, СНИЛС, ИНН и т.д.

«По истечению срока рассмотрения заемщику обязаны представить мотивированный ответ. В нашей практике негативных случаев не было — это говорит о том, что кредиторы всё же активно борются с мошенничеством. Далее, кредитор обязан отправить данные на корректировку в НБКИ», — объяснил эксперт.

При этом юрист Аксенова уточнила, что, в случае если банки или микрофинансовые организации не удовлетворили заявление о расторжении договоров займов, кредитных договоров, необходимо подать исковое заявление в суд о признании договоров недействительными.

Чтобы не попадать в подобные ситуации, руководитель сервиса «Кредитный помощник» Дмитрий Михайлов посоветовал россиянам не заводить разговоры по телефону с собеседниками, которые представляются сотрудниками банков, МФО, коллекторских и прочих организаций. А также он напомнил, что нельзя позвонившим неизвестным людям сообщать персональную и личную информации, включая фамилию, имя, отчество, SMS-коды, секретные слова и т.д.

Ранее, 22 сентября, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили сообщил, что распознать телефонных мошенников можно по ключевым фразам в разговоре. По его словам, аферисты часто упоминают, что беседа строго конфиденциальна, сообщают о ложных банковских операциях и о родственниках, якобы попавших в беду.