Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters сообщило о планах США передать Украине дополнительно $20 млн военной помощи
Мир
СМИ сообщили о требовании Залужного увеличить помощь Киеву на фоне поражений ВСУ
Мир
В США заявили о смене стратегии по Украине в сторону переговоров
Мир
Экс-глава МВД Украины назвал задачей Запада стравить русский и украинский народы
Общество
Кадыров предложил участникам вечеринки Ивлеевой способ реабилитировать себя
Экономика
ФАС выявила новые нарушения в ценообразовании куриных яиц
Политика
Путин заявил о развитии отношений РФ и Индии, несмотря на сложности в мире
Мир
СМИ сообщили о резком изменении позиции Байдена по помощи Украине
Экономика
Силуанов заявил о договоренности с ОАЭ пересмотреть налоговое соглашение
Происшествия
При обстреле Горловки со стороны ВФУ пострадало здание детского сада
Экономика
Минпромторг конкретизировал условия утильсбора на ввезенные из ЕАЭС автомобили
Общество
Депутат Госдумы заявил о приоритете выгоды для ЕС над понятием закона
Мир
Турция ожидает прогресса в вопросе членства Швеции в НАТО
Общество
Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года»
Общество
Официальный сайт Филиппа Киркорова был заблокирован

Центробанк составил топ фраз мошенников при попытке обмана по телефону

В ЦБ назвали самые популярные фразы мошенников, после которых надо вешать трубку
0
Фото: ТАСС/IMAGO/Eibner
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финансовые аферисты постоянно меняют сценарии обмана, однако есть ключевые фразы, по которым злоумышленников можно распознать. Банк России (ЦБ РФ) собрал наиболее часто употребляемые при мошенничестве реплики и представил в своей Telegram-канале 27 декабря.

«Распознать мошенника в незнакомце непросто, особенно по телефону. Преступники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции. Но есть фразы, которые мошенники особенно любят, и если вы их услышали — сразу кладите трубку», — порекомендовали в регуляторе.

Среди лидеров такие фразы, как «оформлена заявка на кредит», «сотрудник Центробанка», «специальный или безопасный счет», «идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию», «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция», «истекает срок действия SIM-карты», «продублируйте код из SMS-сообщения», «вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка».

Эти фразы, а также любые попытки незнакомцев говорить о деньгах и счетах — повод отключиться и позвонить на горячую линии или по официальному телефону финансовой организации. Номер нужно набрать вручную, подчеркнули в ЦБ РФ.

Код в мешке: мошенники начали звонить с требованием продлить SIM-карту
Почему эту легенду преступники придумали именно сейчас и чем она опасна

15 декабря прокуратура Республики Саха (Якутия) сообщила о том, как злоумышленники обманом выманили у жительницы Якутии 11,7 млн рублей, взломав Telegram-аккаунт ее начальника и потребовав оформить кредиты ради помощи следствию. Мошенники постоянно поощряли потерпевшую фразами о том, что она помогает следствию и всё делает правильно.

В ноябре опрошенные «Известиями» эксперты рассказали о действиях в случае оформленного мошенниками кредита. Они отметили, что прежде всего нужно написать заявление в полицию и сообщить об этом в банк.

В сентябре в Якутии мошенники убедили 73-летнюю пенсионерку, что на ее имя кто-то якобы пытается оформить кредит. По инструкции собеседников пожилая женщина самостоятельно оформила несколько кредитов, продала квартиру и перечислила на «безопасный» счет 8,7 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023