Центробанк составил топ фраз мошенников при попытке обмана по телефону

Финансовые аферисты постоянно меняют сценарии обмана, однако есть ключевые фразы, по которым злоумышленников можно распознать. Банк России (ЦБ РФ) собрал наиболее часто употребляемые при мошенничестве реплики и представил в своей Telegram-канале 27 декабря.

«Распознать мошенника в незнакомце непросто, особенно по телефону. Преступники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции. Но есть фразы, которые мошенники особенно любят, и если вы их услышали — сразу кладите трубку», — порекомендовали в регуляторе.

Среди лидеров такие фразы, как «оформлена заявка на кредит», «сотрудник Центробанка», «специальный или безопасный счет», «идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию», «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция», «истекает срок действия SIM-карты», «продублируйте код из SMS-сообщения», «вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка».

Эти фразы, а также любые попытки незнакомцев говорить о деньгах и счетах — повод отключиться и позвонить на горячую линии или по официальному телефону финансовой организации. Номер нужно набрать вручную, подчеркнули в ЦБ РФ.

15 декабря прокуратура Республики Саха (Якутия) сообщила о том, как злоумышленники обманом выманили у жительницы Якутии 11,7 млн рублей, взломав Telegram-аккаунт ее начальника и потребовав оформить кредиты ради помощи следствию. Мошенники постоянно поощряли потерпевшую фразами о том, что она помогает следствию и всё делает правильно.

В ноябре опрошенные «Известиями» эксперты рассказали о действиях в случае оформленного мошенниками кредита. Они отметили, что прежде всего нужно написать заявление в полицию и сообщить об этом в банк.

В сентябре в Якутии мошенники убедили 73-летнюю пенсионерку, что на ее имя кто-то якобы пытается оформить кредит. По инструкции собеседников пожилая женщина самостоятельно оформила несколько кредитов, продала квартиру и перечислила на «безопасный» счет 8,7 млн рублей.