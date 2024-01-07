Взорвавшего гранату в кальянной в Домодедово мужчину задержали

В Московской области полицейские задержали мужчину, взорвавшего гранату в кальянной в городе Домодедово. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по региону в воскресенье, 7 января.

Как уточняется, инцидент произошел в заведении на улице Гагарина. Там мужчина в ходе конфликта с другим гражданином применил в помещении кальянной «предмет, визуально похожий на гранату», в результате чего пострадали два человека.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий фигурант был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался ранее судимый местный житель 1980 г.р.», — указало ведомство в своем Telegram-канале.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят в настоящее время разбирательство, выясняя все обстоятельства инцидента.

О происшествии в кальянной в Домодедово сообщалось ранее в воскресенье. Как сообщил источник «Известий», один из пострадавших, 28-летний мужчина, получил множественные травмы головы и шеи.