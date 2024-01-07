Четыре человека пострадали при взрыве в кальянной в Домодедово
Четыре человека пострадали в результате взрыва в кальянной в подмосковном Домодедово. Предварительно, взорвался похожий на гранату предмет, сообщил 7 января источник «Известий».
По его информации, инцидент произошел утром 7 января по адресу ул. Гагарина, 45.
Известно, что один из пострадавших, 28-летний мужчина, получил множественные травмы головы и шеи.
Подробности случившегося выясняются. На месте работает полиция.
Ранее, 19 октября 2023 года, подросток лишился двух пальцев из-за взрывателя для гранаты, найденной на улице. Инцидент произошел в поселке Эльбан Хабаровского края. Прибор взорвался в руке мальчика.