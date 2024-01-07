Густой туман накрыл Якутск на фоне пятидесятиградусного мороза
В Якутске в воскресенье, 7 января, столбик термометра опустился до –50 градусов, а видимость на дорогах — до критических отметок из-за густого тумана. «Известия» делятся кадрами окутанных морозной белой пеленой улиц города.
«Сегодня в Якутске температура почти –50 градусов, это настоящая якутская зима. На город опустился сильный туман, видимость составляет не более 200–300 м. Особенно сложно автомобилистам», — рассказал журналист «Известий» Роман Кутуков.
В связи с плохой видимостью сотрудники ГИБДД призвали жителей воздержаться лишний раз от дальних поездок на автомобилях.
По прогнозам синоптиков потепления ждать в ближайшее время жителям Якутска не стоит. На предстоящей неделе температура поднимется только до –33 градусов.
4 января рекорд холода был побит в Санкт-Петербурге. Как рассказал главный синоптик города Александр Колесов, в тот день столбик термометра опустился до –25,3 градуса, что является самой низкой температурой в истории Петербурга.