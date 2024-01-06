В Санкт-Петербурге побит рекорд холода

В Петербурге побит рекорд по самой низкой температуре в истории города. Об этом сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. 4 января столбик термометра опустился до –25,3 градуса, сообщает телеканал «Известия». Этот показатель стал самым низким для этого дня в Санкт-Петербурге. К Петербургу приближается циклон, но потеплеет только до –18...–20 градусов. Территория Северной столицы попадет под атмосферный фронт. Но с уходом циклона с севера снова возродится антициклон, и еще пара дней морозной погоды обеспечены.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.