На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Об этом сообщается на сайте сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС страны в воскресенье, 7 января.

«Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 7 января 2024 года 9:10 (6:10 мск. — Ред.) зарегистрировано землетрясение», — указано в сообщении.

Как отмечается, его эпицентр расположен в 55 км на восток от города Алма-Ата на глубине 10 км.

Уточняется также, что подземные толчки силой от двух до трех баллов ощущались в Тургене и Алма-Ате.

1 января серия землетрясений магнитудой от 5,7 до 7,6 балла произошла в Японии, в префектуре Исикава. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м. 3 января в Исикаве произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5 балла. По последним данным, число погибших в результате сильного землетрясения в Японии составляет 126 человек.