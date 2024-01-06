Число жертв землетрясений в Японии достигло 126

Число погибших в результате сильного землетрясения в Японии достигло 126 человек. Об этом сообщил новостной портал 47news в субботу, 6 января, со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 110 погибших и 211 пропавших без вести.

«Префектура Исикава объявила во второй половине дня 6-го числа, что число подтвержденных случаев смерти в префектуре в результате землетрясения на полуострове Ното достигло 126», — передает портал.

Отмечается также, что правительство Японии утвердило специальные меры поддержки семей погибших и пострадавших из-за стихийного бедствия.

Кроме того, как уточняется, гражданам, чьи дома были повреждены, властями будет предоставлено до 3 млн йен (около $22 тыс.).

1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, позже она была отменена. 3 января в префектуре Исикава произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5 балла. Отмечается, что толчки были зафиксированы в 10:54 по местному времени (04:54 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км под водой.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 2 января заявил, что правительство направило подразделения Сил самообороны для оказания помощи в ликвидации последствий серии землетрясений.

4 января газета Nikkei со ссылкой на источники написала, что правительство Японии планирует сотрудничать с американскими военными в ликвидации последствий землетрясений. Однако сторонам еще нужно обговорить детали сотрудничества, в том числе дату его начала. Помощь будет включать перевозку гуманитарных грузов и людей, покинувших дома из-за землетрясений.