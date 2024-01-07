Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 7 января сообщил, что российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, отразив четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман.

«На купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю. В полосе обороны группировки мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии в районе озера Лиман отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад, усиленных бронетехникой», — приводит его слова «РИА Новости».

Зыбинский указал, что в результате слаженных действий российских военных украинские боевики были вынуждены отойти в юго-западном направлении. Потери ВСУ составили более 80 человек.

Накануне Зыинский заявил, что российские военные отразили контратаку штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Также расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожил гаубицу ВСУ Д-30 в районе урочища Кринички.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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