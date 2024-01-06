Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 6 января сообщил, что российские военные отразили контратаку штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«На купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии отразили контратаку штурмовых групп 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, усиленных боевыми машинами пехоты, в районе Синьковки. Противник вынужден был отойти», — приводит его слова «Интерфакс».

Как отметил Зыбинский, расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожил гаубицу ВСУ Д-30 в районе урочища Кринички.

По словам начальника пресс-центра группировки, потери противника на купянском направлении составили до 25 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы Caesar, 122-миллиметровая гаубица Д-30, склады боеприпасов и ГСМ 120-й бригады территориальной обороны.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы общевойсковой армии группировки войск «Запад» благодаря точности расчетов при выполнении огневых задач ликвидировали бронетехнику и личный состав боевиков ВСУ на купянском направлении.

4 января Зыбинский заявил, что мотострелковые соединения общевойсковой армии группировки войск «Запад» ВС РФ отразили контратаку штурмовых групп украинской армии в районе Синьковки на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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