Женщина и ребенок погибли при пожаре в Хабаровске

Пожар произошел в частном доме в Хабаровске, в результате погибли женщина и ребенок. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом 7 января сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за ненадлежащей работы водонагревательного прибора. Площадь пожара составила 150 кв. м. На данный момент спасатели потушили возгорание.

Отмечается, что погибли пенсионерка и ее внучка. Девочке 2011 года рождения удалось спастись, она выбралась из дома через окно.

В прокуратуре региона добавили, что проводится проверка исполнения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее, 5 января, сообщалось, что две школьницы погибли при пожаре в частном доме в СНТ «Лесное-2» в Богородском городском округе Московской области. Их личности установить не удалось.