Две школьницы погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье
Две школьницы погибли при пожаре в частном доме в СНТ «Лесное-2» в Богородском городском округе Московской области, сообщил 5 января источник «Известий».
Инцидент произошел днем 4 января. После ликвидации горения в доме были обнаружены тела девочек 14 и 13 лет.
Личности погибших удалось установить, добавил собеседник издания.
О похожем инциденте стало известно накануне, 4 января. В частном доме в деревне Киверичи в Тверской области произошел пожар, в результате которого погибли трое детей. В доме проживала многодетная семья. Дети в момент пожара находились дома одни, им не удалось выбраться из горящего здания.