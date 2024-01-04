Трое детей погибли в результате пожара в Тверской области

Пожар произошел в частном доме в деревне Киверичи в Тверской области, в результате трое детей погибли. Об этом 4 января сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что в доме проживала многодетная семья. Дети в момент пожара находились дома одни, им не удалось выбраться из горящего здания.

По предварительной информации, на социальном учете семья не состояла. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего. На месте работают специалисты ГУ МЧС по Тверской области.

Ранее в этот день стало известно, что шестеро взрослых и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Чувашии. Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных МЧС России, но получили ожоги и наглотались дыма.