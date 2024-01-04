Шестеро взрослых и трое детей пострадали при пожаре в Чувашии

В результате пожара в жилом доме в Чувашии пострадали девять человек, включая троих детей. Об этом 4 января сообщила пресс-служба МЧС России.

«При пожаре в Чувашии пострадали девять человек. В деревне Кожар-Яндоба загорелся жилой дом и надворные постройки на 189 кв. м. Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных МЧС России, но получили ожоги и наглотались дыма», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что все пострадавшие, включая троих несовершеннолетних, были госпитализированы в медучреждение. Возгорание ликвидировали семь специалистов и три единицы техники МЧС России.

Ранее в этот же день сообщалось, что два человека погибли в результате пожара в Уфе. По прибытии в жилом доме пожарными было зафиксировано тление полов на площади 0,5 кв. м. Горение потушили до прибытия. В доме обнаружили тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1977 года рождения, причина смерти устанавливается.