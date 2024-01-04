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Два человека погибли в результате пожара в Уфе

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Фото: t.me/mchsrb01
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Два человека погибли в результате пожара в Уфе. Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Отмечается, что информация от фельдшера скорой медицинской помощи о погибших в жилом доме на улице Станционная поступила 4 января после полуночи по местному времени (3 января после 22:00 мск).

По прибытии в жилом доме пожарными зафиксировано тление полов на площади 0,5 кв. м. Горение потушено до прибытия. В доме были обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1977 года рождения, причина смерти устанавливается.

Как указали в ведомстве, на месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа.

Ранее, 3 января, источник «Известий» сообщил, что в результате пожара в частном доме в селе Ушаки Ленинградской области погибла пенсионерка. Возгорание началось в котельной, расположенной в пристройке одноэтажного деревянного дома, затем огонь охватил всё здание.

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