Два человека погибли в результате пожара в Уфе
Два человека погибли в результате пожара в Уфе. Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
Отмечается, что информация от фельдшера скорой медицинской помощи о погибших в жилом доме на улице Станционная поступила 4 января после полуночи по местному времени (3 января после 22:00 мск).
По прибытии в жилом доме пожарными зафиксировано тление полов на площади 0,5 кв. м. Горение потушено до прибытия. В доме были обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1977 года рождения, причина смерти устанавливается.
Как указали в ведомстве, на месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа.
Ранее, 3 января, источник «Известий» сообщил, что в результате пожара в частном доме в селе Ушаки Ленинградской области погибла пенсионерка. Возгорание началось в котельной, расположенной в пристройке одноэтажного деревянного дома, затем огонь охватил всё здание.