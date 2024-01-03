Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в Ленинградской области
В результате пожара в частном доме в селе Ушаки Ленинградской области погибла пенсионерка. Об этом в среду, 3 января, сообщил источник «Известий».
По его словам, инцидент произошел на улице Первого Мая. Возгорание началось в котельной, расположенной в пристройке одноэтажного деревянного дома, затем огонь охватил всё здание.
«Во время тушения пожара в доме нашли тело женщины 1944 года рождения, которая жила в этом доме», — указал собеседник.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее, 14 ноября, в деревне Пески Ленинградской области огонь охватил ангар с несколькими металлическими фургонами. Площадь возгорания составила 750 кв. м, кроме того, была полностью уничтожена огнем цельнометаллическая конструкция.