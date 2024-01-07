В Бразилии объявили трехдневный траур в связи с кончиной Загалло

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 6 января объявил трехдневный траур в связи со смертью чемпиона мира по футболу Марио Загалло.

«В память о вечном Марио Хорхе Лобо Загалло в стране объявлен трехдневный официальный траур», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

О смерти Загалло стало известно ранее в этот день. Бразильскому футболисту было 92 года. С 26 декабря он находился в больнице в Рио-де-Жанейро с респираторной инфекцией и многочисленными сопутствующими заболеваниями.