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Двукратный чемпион мира по футболу Загалло умер в Бразилии в возрасте 92 лет

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Фото: ТАСС/imago
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Бразильский футболист и тренер, двукратный чемпион мира по футболу Марио Хорхе Лобо Загалло умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщила газета O Globo в субботу, 6 января.

«С большим сожалением сообщаем о смерти нашего вечного чемпиона мира Марио Загалло <…> Преданный отец, любящий дедушка, любящий тесть, верный друг, успешный профессионал и великий человек. Патриот, который оставил нам наследие великих достижений», — приводит издание цитату из сообщения, размещенного в аккаунте футболиста в одной из соцсетей.

Как уточняется, с 26 декабря мужчина находился в больнице в Рио-де-Жанейро, куда был доставлен с респираторной инфекцией и многочисленными сопутствующими заболеваниями.

Издание отметило, что Загалло провел свою карьеру футбольного игрока в Бразилии, играя за клубы «Америка», «Ботафого» и «Фламенго». С 1966-го работал тренером. Он завершил тренерскую карьеру в 2006 году.

Спортсмен стал первым в истории футбола, кто выиграл чемпионат мира в качестве игрока (1958, 1962), тренера (1970 год) и помощника главного тренера (1994 год).

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