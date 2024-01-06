Кладбища на севере Германии приостановили захоронение из-за наводнения

На севере Германии в федеральной земле Нижняя Саксония администрация нескольких кладбищ приостановила захоронение из-за наводнения. Об этом 6 января сообщила газета Bild.

Отмечается, что до 12 января закрыты оба кладбища Ольденбурга, население которого составляет порядка 170 тыс. жителей. Грунтовые воды поднялись так высоко, что покойников пришлось бы класть в воду.

Также на кладбище недалеко от города Дипхольц просело несколько могил, сдвинулись надгробия, а дорожки между могилами превратились в болото. В администрации сообщили, что в настоящий момент приходить туда опасно, особенно для пожилых людей.

Ранее, 4 января, стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, появившийся в резиновых сапогах в федеральной земле Саксония-Анхальт на востоке страны, где продолжается сильное наводнение, вызвал гнев местных жителей. Журнал Der Spiegel написал, что такой выбор обуви говорит о желании Шольца заработать политические очки на этой ситуации, демонстрируя уверенность и «близость к народу». При этом местные жители выкрикивали вслед канцлеру гневные реплики.

29 декабря сообщалось, что в земле Нижняя Саксония в Германии произошли сильные наводнения. Глава МВД земли Даниэла Беренс раскритиковала жителей, которые крадут мешки с песком, предназначенные для строительства дамб. Всего в борьбе с последствиями наводнений задействовано около 100 тыс. работников экстренных служб.