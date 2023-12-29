В Нижней Саксонии произошли сильные наводнения

В земле Нижняя Саксония в Германии произошли сильные наводнения. Об этом 29 декабря сообщила глава МВД земли Даниэла Беренс.

«Почти вся федеральная земля Нижняя Саксония под водой», — приводит ее слова радиостанция Deutschlandfunk.

Беренс также раскритиковала жителей, которые крадут мешки с песком, предназначенные для строительства дамб.

Всего в борьбе с последствиями наводнений задействовано около 100 тыс. работников экстренных служб.

27 декабря агентство Reuters сообщило, что еще не менее 40 человек погибли в Демократической Республике Конго (ДРК) из-за проливных дождей. По меньшей мере 20 человек погибли в административном центре провинции Южное Киву — Букаву и еще около 20 человек в деревне Буриньи в 50 км от Букаву.