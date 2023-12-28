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СМИ сообщили о еще 40 погибших в Конго из-за наводнений и оползней

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Фото: REUTERS/Crispin Kyala
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Еще не менее 40 человек погибли в Демократической Республике Конго (ДРК) из-за проливных дождей. Об этом в среду, 27 декабря, сообщило агентство Reuters.

По сообщениям официальных лиц, по меньшей мере 20 человек погибли в административном центре провинции Южное Киву — Букаву и еще около 20 человек в деревне Буриньи в 50 км от Букаву.

Как рассказали агентству очевидцы, группе мужчин пришлось вытаскивать из грязи машину, чтобы достать из-под нее тело женщины.

Жительница Букаву Ивонн Мукупи, которой удалось избежать наводнения, рассказала, что ее соседа смыло паводковыми водами.

«Нам удалось обнаружить три тела под деревьями, но остальные пока не найдены», — рассказала Ивонн Мукупи.

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Ранее 27 декабря сообщалось о 22 погибших в Конго. Как рассказал журналистам губернатор провинции Касаи в центральном Конго Джон Кабея, сильные дожди идут в районе города Кананга. В результате оползней уже разрушено множество жилых домов и других построек.

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