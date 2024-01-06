Пожар произошел в доме на Большой Тульской улице в Москве
Пожар произошел в «доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве. Об этом 6 января сообщил источник «Известий».
Как указали очевидцы, в районе балкона 10-го этажа наблюдается густой черный дым. В настоящее время проводится частичная эвакуация.
По словам источника, пожару присвоен ранг 1-БИС.
В МЧС России заявили, что к настоящему моменту пожар ликвидирован.
«Ликвидация пожара на Большой Тульской в 22:16, сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.
Ранее в этот день загорелся склад в Щелковском районе Московской области на площади более 1,2 тыс. кв. м. К ликвидации возгорания были привлечены 40 специалистов и 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. К настоящему моменту пожар ликвидирован.