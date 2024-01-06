Крупный пожар возник на складе в Щелковском районе Подмосковья

В Щелковском районе Московской области загорелся склад, площадь пожара достигла более 1,2 тыс. кв м. На месте происшествия работают пожарные. Об этом сообщает пресс-служба МСЧ РФ в субботу, 6 января.

«В деревне Серково горит склад с картоном на 1 тыс. 260 кв м. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что к ликвидации масштабного возгорания привлечено 40 специалистов и 14 единиц техники.

Днем ранее пожар случился на мебельном складе в Сочи. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 560 кв. м. Как отмечалось, к тушению огня были привлечены 63 специалиста и 22 единицы техники.