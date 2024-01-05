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Пожар на мебельном складе в Сочи потушен

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Фото: МЧС РФ
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Пожарные полностью потушили возгорание на мебельном складе в Сочи. Об этом в пятницу, 5 января, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«В Сочи огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на мебельном складе», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Возгорание на мебельном складе произошло ранее этим же днем, 5 января. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 560 кв. м.

К тушению огня были привлечены 63 специалиста и 22 единицы техники.

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