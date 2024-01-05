В Сочи загорелся мебельный склад

На мебельном складе в Сочи произошел пожар. Об этом в пятницу, 5 января, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Как отмечается в Telegram-канале министерства, огонь был локализован на площади 560 кв. м. В настоящий момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

К тушению огня были привлечены 63 специалиста и 22 единицы техники.

Ранее, 20 сентября, в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом, который располагался на складе горюче-смазочных материалов. Возгорание было ликвидировано, площадь распространения огня не превысила 100 кв. м.