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Пожар на складе с картоном в Подмосковье ликвидирован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Крупный пожар на складе с картоном в Московской области ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу, 6 января.

Ранее он был локализован на площади 1,6 кв. м.

«В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — указала пресс-служба в Telegram.

Склад в Щелковском районе Московской области загорелся ранее в субботу на площади более 1,2 тыс. кв. м. К ликвидации возгорания было привлечено 40 специалистов и 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

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