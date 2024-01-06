Пожар на складе с картоном в Подмосковье ликвидирован
Крупный пожар на складе с картоном в Московской области ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу, 6 января.
Ранее он был локализован на площади 1,6 кв. м.
«В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — указала пресс-служба в Telegram.
Склад в Щелковском районе Московской области загорелся ранее в субботу на площади более 1,2 тыс. кв. м. К ликвидации возгорания было привлечено 40 специалистов и 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.