MWM указал на превосходство российских танков Т-80БВМ над Leopard

Модернизированные российские танки Т-80БВМ продемонстрировали в зоне спецоперации превосходство над немецкими Leopard, написал 5 января специализированный журнал Military Watch Magazine.

«Газотурбинный двигатель Т-80 <…> обеспечивает серьезное преимущество в проходимости над российскими танками других классов и над всеми западными танками», — отметили журналисты.

Они также указали на то, что поставляемые Украине танки Leopard постоянно вязнут в грязи, что касается в том числе и современной модификации Leopard 2. При этом газотурбинный двигатель имеет только американский танк M1 Abrams, однако у него меньше мощность, добавили эксперты.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские танкисты уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Экипаж танка Т-80БВМ получил координаты, после чего, находясь на переднем крае обороны, нанес огневой удар.

Ранее, 4 января, партия Т-80БВМ поступила в подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ на запорожском направлении. Тогда же командир танкового подразделения отметил, что машина обладает рядом улучшенных характеристик, делающих ее более эффективной на поле боя. Так, Т-80БВМ имеет новую систему связи, которая обеспечивает надежный сигнал на расстоянии до 10 км, и ряд других инноваций.

15 декабря МО РФ показало, как экипажи Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожают цели ВСУ, не входя в их зону поражения. В ведомстве тогда отметили, что на боевой машине используются стабилизатор вооружения, прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5, новый многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», который с помощью лазерного луча наводит на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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